Судьбу свердловской «Титановой долины» определят в январе 2019 года

Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM В новом 2019 году особую экономическую зону «Титановая долина» ожидают новые вливания из областного бюджета, но расслабляться не стоит — уже в январе ОЭЗ проверит Счётной палаты Свердловской области. Об этом стало известно на заседании Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В принятом в третьем чтении проекте бюджета на 2019 год «долине» выделили 570 млн рублей на строительство инфраструктуры, заявил в своём докладе и. о. министра управления госимуществом Сергей Зырянов.

Однако, видимо, расслабляться не стоит. Глава бюджетного комитета Законодательного собрания Владимир Терешков подчеркнул корреспонденту ИА REGNUM, что на январь назначена проверка «долины» Счётной палатой области. А после проверки деятельность ОЭЗ окончательно будет оценена на заседании профильных комитетов Заксобрания, где будет принято окончательное решение, подчеркнул депутат.

«Мы говорили о том, что нужно установить жесточайший контроль. Суммы средств, которые мы выкладываем туда, — это миллиарды рублей! Мы должны уже видеть наконец-то эффект», — уверен Терешков. По словам парламентария, у комитета остаётся «очень серьёзное неудовлетворение» от работы управляющей компании.

Впрочем, возглавляющая совет директоров ОЭЗ министр инвестиций региона Виктория Казакова заверила корреспондента ИА REGNUM, что с «Титановой Долиной» всё хорошо. «Реализация проекта перешла в активную эксплуатационную фазу. Все объекты инфраструктуры, которые должны были появиться на территории ОЭЗ, появились. Все необходимые условия для инвесторов уже есть», — пояснила Казакова.

Министр выразила свое несогласие с заявлениями члена Российской академии наук Леопольда Леонтьева, который раскритиковал «долину» в пух и прах. Министр отмечает, что академику нужно приехать на объект и посмотреть, как работают резиденты.

Напомним, 3 декабря 2018 года ветеран РАН 85-летний ученый-металлург Леопольд Леонтьев раскритиковал деятельность особой экономической зоны. «Создали «Титановую долину» — и чем она занимается? Это бардак. Когда её открывали, я сказал: «Ничего у вас не получится!» Льготами пользуются, и всё», — считает академик. В пресс-службе ОЭЗ академику предложили приехать в «долину», чтобы «воочию увидеть результаты деятельности ОЭЗ».

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