Долги «Чувашавтотранса» по зарплате могут привести к чрезвычайной ситуации

Чебоксары, , 15:34 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решение по заявлению конкурсного управляющего предприятия-банкрота ГУП «Чувашавтотранс», который просил изменить очередность погашения требований кредиторов. Он настаивал на приоритетности трудовых выплат перед долгами по страховым взносам и НДФЛ, ссылаясь на то, что иначе это «может повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации». Суд отказал в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что не представлено «экстраординарных оснований», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление конкурсного управляющего об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди поступило в суд 29 сентября 2018 года. Он просил установить преимущественное удовлетворение текущих требований по выплате заработной платы работникам перед текущими требованиями об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ.

Приводятся суммы и расчёты.

По данным на 10 сентября, численность работников составляет 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. 112 человек участвуют в производственной деятельности — в частности, слесари, механики, водители по перегону автомобилей, сторожа (вахтеры), а также материально ответственные лица (начальники АТП, начальники автоколонн кладовщики, кассиры), бухгалтера и юристы предприятия.

«Чувашавтотранс» является единственным предприятием в республике, предоставляющим в аренду автобусы средней и большой вместимости на всей территории Чувашии. Предоставление в аренду осуществляется силами и средствами Чебоксарской автоколонны, Новочебоксарского АТП, Козловского АТП, базы в пос. Урмары, Канашского АТП, Шумерлинского АТП, Алатырского АТП. На территории Чувашии есть целые районы, перевозки в которых осуществляются исключительно за счет автобусов средней вместимости, арендуемых в настоящее время у предприятия: Козловский район (арендатор ИП Мухаметшин А.А.), Урмарский район (арендатор ООО «Урмарское АТП»).

Таким образом, невыплата работникам предприятия заработной платы в течение продолжительного времени повлечёт за собой остановку регулярных пассажирских перевозок на всей территории Чувашской Республики, что, в свою очередь, может повлечь за собой возникновение чрезвычайной ситуации», — приводятся доводы конкурсного управляющего.

Напомним, «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных. 5 июля 2018 года предприятие прекратило перевозки по муниципальным маршрутам в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке, Шумерле, а с 20 июля объявило о полной приостановке своей деятельности.

Затем в устав предприятия были внесены изменения в части включения дополнительного вида деятельности — аренды и лизинга транспорта, оборудования и материальных средств — с тем, «чтобы не допустить срывы транспортных перевозок жителей» республики. В документе уточняется, что с 19 июля по 15 октября удовлетворено 88 заявок арендаторов, заключены 230 договоров аренды автобусов на общую сумму 3 961 586,19 рублей. Также предоставляются дополнительные услуги по предрейсовому техническому, медицинскому осмотру, диспетчеризации, услуги автостоянки.

Что касается долгов по зарплате, то текущая задолженность за период с июля по август 2018 года составила 14 088 136 рублей. По расчёту управляющего, сумма предполагаемых выплат работникам, начиная с октября 2018 года по март 2019 года, составит дополнительно 81 860 345 рублей, итого — 105 048 168 рублей.

Согласно закону о банкротстве, задолженность по трудовым выплатам подлежит удовлетворению во вторую очередь текущих платежей. Согласно картотеке второй очереди по состоянию на 19 сентября, у предприятия также имеется текущая задолженность по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на общую сумму 59 018 648,55 рублей, задолженность по выплате НДФЛ составляет 14 894 801,08 рублей. Указанная задолженность начислена за период с апреля 2018 по сентябрь 2018 года.

«Невыплата заработной платы отражается на работниках, как на экономически более слабой стороне в отношениях с государством, более существенно, чем при невыплате средств в бюджет, и может повлечь различные последствия для граждан, вплоть до тяжких. Поскольку текущая задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ возникла в более ранние периоды по сравнению с текущей заработной платой, то для её полного погашения конкурсный управляющий будет вынужден не выплачивать заработную плату работникам предприятия в период от нескольких месяцев до полугода.

Это может повлечь увольнение работников, которые еще необходимы для осуществления всех мероприятий в ходе процедуры банкротства, ведению документооборота и мероприятий по формирования конкурсной массы, предотвращения хищения имущества, входящего в конкурсную массу, в том числе для не допущения гибели или порчи имущества должника, либо предотвращения увольнения работников должника», — аргументирует свою позицию конкурсный управляющий.

Арбитражный суд Чувашии в ходе разбирательств пришёл к выводу, что «наличия экстраординарных оснований конкурсным управляющим не представлено». Так же не представлены доказательства недостаточности имеющихся у должника денежных средств для погашения всей текущей задолженности, относящейся ко второй очереди удовлетворения, ссылаясь на имущество «Чувашавтотранса». Суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

Читайте ранее в этом сюжете: Что важнее – зарплата или налоги: дело о банкротстве «Чувашавтотранса»