Жители Германии покупают все меньше автомобилей

Берлин, , 15:34 — REGNUM Немецкий автомобильный рынок продолжает сокращаться. Минувший ноябрь также стал неудовлетворительным для немецких автопроизводителей, в первую очередь для Porsche и Audi, передает новостной канал N-TV 4 декабря.

Причиной снижения показателей авторынка стало внедрение новой системы измерения количества вредных выхлопов в сентябре этого года. Как сообщило немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта, в ноябре было зарегистрировано 272 674 новых автомобиля — это на 9,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. В октябре этот показатель был ниже прошлогоднего на 7,4%.

Среди немецких марок выиграли BMW и Mini: в ноябре регистрации этих автомобилей выросли на 11,5% и на 27,9% соответственно. Mercedes поднялся на 6%. А вот потери Porsche оказались самыми крупными — минус 54,6%, для Audi — минус 42,6%, для Volkswagen — минус 15,4%. Среди зарубежных автопроизводителей выиграли Mitsubishi (+30,6%) и Volvo (+30,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью компания Audi была оштрафована на €800 млн за махинации с программным обеспечением автомобилей, которое занижало показатели вредных выбросов в атмосферу.

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