Сменилось руководство компании «Тенгизшевройл»

Астана, , 15:33 — REGNUM Генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) назначена Имер Боннер. Она заменила Теда Этчисона на этой должности и приступила к своим обязанностям 1 декабря 2018 года, сообщила пресс-службу компании.

ТОО «Тенгизшевройл» было образовано 25 лет назад, в 1993 году Казахстаном и корпорацией «Шеврон». Оно осуществляет разработку, производство и сбыт сырой нефти, газа и серы. Партнерами ТОО «Тенгизшевройл» на данный момент являются корпорация «Шеврон» — 50%, «КазМунайГаз» — 20%, «ЭксонМобил» — 25% и «ЛукАрко» — 5%.

Сообщается, что бывший гендиректор ТШО Тед Этчисон вышел на пенсию. Он проработал в корпорации «Шеврон» почти 38 лет, в том числе в Индонезии, Нигерии и США. Последние 8 лет — в Казахстане.

Сменившая его Имер Боннер в 2012—2013 годах занимала должность заместителя управляющего директора Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» в Алма-Ате, а с 2015 года работала генеральным менеджером производства ТШО.