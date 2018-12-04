В Хельсинки представлены проекты стартапов под брендом Made in Moscow

Москва, , 15:30 — REGNUM Проекты Москвы принимают участие в крупнейшей конференции стартапов Северной Европы, России и Балтии SLUSH 2018 под единым брендом — Made in Moscow. Об этом 4 декабря сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Выставка в Финляндии продлится два дня, свои проекты покажут примерно 2,6 тысяч небольших и начинающих компаний. Москву представят 17 технологичных стартапов.

«Финляндия — крупный потребитель столичных товаров и разработок. За первые девять месяцев 2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в эту страну достиг почти 50 млн долларов», — рассказала Сергунина.

Среди московских проектов — комплексное решение для специалистов по нейрореабилитации «SensoRehab», программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы «SENCE2BEAT», децентрализованная платформа записи на прием к врачу и обмена медицинскими данными «Med.me». Также российская столица представит детский активный протез кисти и предплечья «КИБИ». Дизайн протеза, цвет или даже стилизацию под супергероя сможет выбрать сам ребёнок.

На суд инвесторов представят проект умных часов-телефона и кулона «Aimoto» с возможностью вызова экстренной помощи через сервис «Кнопка Жизни». Сервис предназначен для безопасности детей и пожилых людей.

Среди московских стартапов представят единственную в мире сеть «Samocat Sharing». Владелец франшизы данной сети через личный кабинет может отслеживать поездки и транзакции, управлять станциями и тарифами, смотреть аналитику по поездкам и выручке.