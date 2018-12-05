Сотрудничество РФ с Нигерией: новый раздражитель для «демократизаторов»

Абуджа, , 02:43 — REGNUM Почему Европейский центр поддержки выборов (ЕЦПВ) так активно нацелился на сотрудничество с нигерийской Независимой национальной избирательной комиссией в деле проведения выборов в 2019 году, и почему Нигерия становится всё более интересна для крупнейших геополитических игроков планеты, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

ЕЦПВ может считаться инструментом Евросоюза, созданным для проведения «правильных» с точки зрения европейских интересантов выборов в других странах, достаточно указать на «конструктивную деятельность» ЕЦПВ на нынешней Украине, включая активное участие его в борьбе с хоть какими-то политическими объединениями, способными свернуть Украину с длительного проевропейского курса.

Нигерия же, показывающая за последние годы значительное увеличение ВВП, достигшее полтриллиона долларов, становится все более желанным призом для глобальных игроков. Первое место в Африке по запасам газа, крупные запасы нефти, и, самое главное, желание вкладывать нефтегазовую прибыль в экономическое развитие собственной страны делают Нигерию «классическим объектом борьбы за демократию». Россия, сотрудничающая с Нигерией в области атомной энергетики, разумеется, вызывает раздражение у тех, кто не заинтересован, чтобы эта африканская страна укрепляла собственную независимость. В их представлении Нигерия должна страной, которая всеми средствами наращивает нефтедобычу в угоду нефтяным спекулянтам. Какие же факторы позволяют «демократизаторам» надеяться на успех своего предприятия в 2019 году?

Читайте статью «Русская карта» Нигерии: атомное хеджирование нефтяных доходов и другие публикации Александра Шпунта.