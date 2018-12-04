Ряд костромских предприятий могут освободить от транспортного налога

Кострома, , 15:13 — REGNUM С 2019 года в Костромской области обещают ввести льготы на транспортный налог для машин на газомоторном топливе, сообщает областное телевидение «Русь». Льготы будут предоставлены предприятиям, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, дорожных и мосто-эксплуатационных предприятий, коммунальщиков, машин скорой помощи и пожарных.

Организация не будет платить транспортный налог, если ее автомобили работают только на природном газе. 50% скидку на налог получат предприятия, автомобили которых работают на пропан-бутане.

«Льготы должны стать стимулом для использования экологически чистого вида топлива. Переход на наго удешевит стоимость поездок, а значит сэкономит бюджетные средства. […] Налоговые преференции введены на 6 лет», — отмечают в областном телевидении.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области из-за повышения цен на бензин местные власти намерены перевести весь «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо».

«Нам необходимо расширять газозаправочную сеть и специальные пункты технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом. Конечно, необходим строгий контроль за эксплуатацией, регулярное и качественное техническое обслуживание таких транспортных средств», — сообщил Сергей Ситников.

В администрации уже подсчитали экономию на топливе для пассажирских автобусов.

«Ежегодный расход на дизельное топливо у автобуса КАВЗ большой вместимости составляет 925,6 тысяч рублей, при использовании метана расходы сокращаются более чем на 50% и составляют 452,8 тысяч».