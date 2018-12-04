Мособлдума приняла бюджет ТФОМС на 2019-2021 годы

Красногорск, , 15:11 — REGNUM Общие доходы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год составят 127 259 858,2 тыс. рублей. Законопроект «О бюджете территориального Фонда ОМС Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят на заседании Мособлдумы 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доходы фонда на 2019 год, в частности, образуются за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета фонда ОМС в сумме 102 552 217,9 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 13 201 908 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в сумме 10 876 553,7 тыс. рублей.

Общий объём расходов бюджетов Фонда на 2019 год составит 127 259 858,2 тыс. рублей.

«Проект закона был доработан с учётом замечаний и предложений контрольно-счетной палаты Московской области и был принят за основу постановлением думы от 22 ноября. В квитанции проекта закона, принятой за основу, поправок не имеется. Комитет рекомендует Московской областной думе принять в целом проект закона Московской области о бюджете территориального Фонда ОМС Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», — заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев («Единая Россия»).

Добавим, на 2020 год доходы Фонда прогнозируются в сумме 135 406 775,7 тыс. рублей, в том числе перечисления из федерального фонда составят 110 345 185,3 тыс. рублей, бюджета Московской области — 13 530 691 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов ОМС субъектов РФ — 10 876 553,7 тыс. рублей.

Соответствующие данные на 2021 год представлены в размере 142 879 466,5 тыс. рублей, в том числе федеральные поступления составят 117 597 590 тыс. рублей, из бюджета Московской области — 13 724 804 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов ОМС субъектов РФ — 10 876 553,0 тыс. рублей.

Общий объём расходов бюджетов Фонда на 2020 год прогнозируются в объёме 135 406 775,7 тыс. рублей, на 2021 — в сумме 142 879 466,5 тыс. рублей.

Отметим, законопроект был принят в целом большинством голосов депутатов.