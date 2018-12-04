Грузооборот порта Приморск в Ленобласти должен вырасти до 40 млн тонн

Приморск, Ленинградская область, , 15:19 — REGNUM Новый портовый комплекс в Приморске должен увеличить грузооборот этого порта на Финском заливе до 40 млн тонн. Об этом заявил 4 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона отметил, что причальные сооружения в Приморске, как правило, занимались исключительно сырьевым экспортом — нефтью и газом. Теперь же там собираются открыть терминал не только по реализации сжиженного газа, но и большой портовый комплекс.

«Фактически мы начинаем строить вторую Усть-Лугу, но в Приморске. Задача — нарастить дополнительно объемы там до 40 млн тонн. Мы должны выйти на рекордный грузооборот около 200 млн тонн в Ленобласти», — сказал Дрозденко.

По его словам, в 2018 году Ленобласть экспортировала товаров на 5 млрд долларов. «Эта цифра крепкая и должна заслуживать уважения», — заметил губернатор.

В целом, объемы экспорта Ленобласти в 2018 году выросли на 21%.

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Напомним, что терминал в Приморске (Выборгский район Ленобласти) является крупнейшим по перевалке нефти и нефтепродуктов среди портов Северо-Запада России.

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