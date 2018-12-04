Президент одобрил получение $24 млн на поддержку бюджета Киргизии

Бишкек, , 15:01 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о финансировании между Киргизией и Международной ассоциацией развития, предусматривающую получение $24 млн (около 1,6 млрд рублей) которые будут направлены на поддержку республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом $12 млн (795,5 млн рублей) будут предоставлены в качестве грантовых средств и еще $12 млн — в виде кредита.

Отмечается, что эти деньги будут получены в рамках программы Всемирного банка «Финансирование политики развития в сфере экономического управления», направленной на поддержку реформ правительства Киргизии по улучшению государственного правления, повышение прозрачности, на борьба с коррупцией в госсекторе и на повышение конкурентоспособности.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства финансов, за годы независимости Киргизия получила от других стран и международных финансовых организаций на поддержку бюджета $1 млрд 722,4 млн (около 114,2 млрд рублей по текущему курсу) кредитов и $930,7 млн (около 61,7 млрд рублей) грантов.

Отметим, что государственный внешний долг Киргизии в настоящее время составляет около $3 млрд 764,5 млн (более 249,5 млрд рублей) или 48,5% от ВВП республики.

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