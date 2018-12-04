Узбекистан планирует наладить сборку автобусов и сельхозтехники в Киргизии

Бишкек, , 14:55 — REGNUM Делегация правительства Киргизии во главе с министром экономики Олегом Панкратовым посетила столицу Узбекистана с четырехдневным рабочим визитом, во время которого обсудили с представителями узбекских властей ход реализации договоренностей, достигнутых между этими странами в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из основных тем переговоров стал вопрос о подготовке проекта по созданию сборочного производства сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и автобусов, а также создания машинно-технической станции в южных областях Киргизии.

Помимо этого стороны поговорили о возможности сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства по предоставлению услуг пассажирских перевозок для киргизской столицы.

Также киргизстанские делегаты и представители узбекского правительства выразили намерение расширить ассортимент и увеличить объем товарооборота до $500 млн (свыше 33 млрд 146 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства экономики, за период с января по октябрь 2018 года товарооборот между Киргизией и Узбекистаном составил $325 млн (21 млрд 545 млн рублей), что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.