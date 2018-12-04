ЦБ РФ сохраняет прогноз роста ВВП в 2018 году на 1,5–2%

Москва, , 14:55 — REGNUM Банк России сохраняет прогноз роста ВВП в 2018 году на 1,5−2%. В октябре отмечалась слабая динамика производства в ряде отраслей, но это временные факторы, и нет оснований для корректировки, сообщается на сайте регулятора.

Инвестиционная активность в III квартале 2018 года оказалась достаточно высокой. Рост инвестиций составил 5,5% после 2,8% во II квартале.

В комментарии ЦБ РФ говорится, что в октябре отмечен рост реальных доходов населения, а также сохраняются умеренные темпы прироста реальных зарплат.

«Экономика растет темпами, близкими к потенциальным. При этом сохраняется неоднородность в динамике основных показателей производственной и инвестиционной активности», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2019 году на 0,3 процентных пункта — до 1,8%.

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