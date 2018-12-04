Несырьевой экспорт Ленобласти должен вырасти на 90% к 2025 году

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:42 — REGNUM Объем несырьевого экспорта Ленинградской области к 2025 году должен увеличиться почти вдвое. Об этом заявил журналистам 4 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дрозденко подчеркнул, что регион полностью ориентирован на экспорт своей продукции, как в другие субъекты Федерации, так и за рубеж. Губернатор признал, что значительная часть экспортных объемов приходится на сырьё — нефть, газ и уголь, которые продают через Ленобласть в Европу. Однако он поставил задачу посчитать и показатели по несырьевому экспорту.

Выяснилось, что по сравнению с 2017 годом рост такого экспорта составил 15%. Среди лидирующих продуктов, например, есть обычные куриные яйца.

«90% российского яйца, которое продается за рубеж, произведено в Ленобласти. Мелочь, а приятно», — сказал Дрозденко, похвалив новый менеджемент «Синявинской птицефабрики», одного из ведущих производителей куриных яиц.

Дрозденко ожидает, что к 2025 году рост несырьевого экспорта Ленобласти составит 90% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, регион считает необходимым увеличить процент малого и среднего бизнеса, экспортирующего свою продукцию за границу. Сейчас его доля в общем объеме экспорта не превышает 10%, но к 2025 году, надеется губернатор, уже 80% участников экспортной торговли будут представителями малого и среднего бизнеса.

Губернатор также ожидает, что по итогам 2018 года общий объем инвестиций в регион составит 390−400 млрд рублей, что больше рекордного показателя 2017 года на 10%. Прирост промышленного производства ожидается на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в экспортной деятельности Ленобласти занято более 500 предприятий региона. Основу экспорта составляет продукция компаний нефтегазохимического сектора и обрабатывающей промышленности. Крупнейшими экспортерами являются ООО «Новатек-Усть-Луга», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», ООО «ПГ Фосфорит», АО «Метахим» и другие. В регионе официально принята стратегия развития экспортной деятельности до 2025 года.

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