Минэнерго РФ разработает новые технологии «умных» электросетей

Москва, , 14:39 — REGNUM Минэнерго РФ приступило к работе по актуализации Стратегии развития электросетевого комплекса России. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщается на сайте министерства.

По его словам, в ближайшие годы в России предстоит внедрить новые технологии «умных» электрических сетей. Это позволит повысить пропускную способность и стабильность энергоснабжения, сократить потери и издержки при учете электроэнергии.

Также среди первоочередных задач, которые нуждаются в скорейшем решении, — вопросы снижения перекрестного субсидирования тарифов и развитие интеллектуальных систем учета.

Говоря о достигнутых показателях, Новак подчеркнул, что с 2012 года объем инвестиций в электросетевом комплексе РФ составил более 1,8 трлн рублей, введено более 175 тыс. км линий электропередач. Аварийность электросетей снижена на 55%, потери электроэнергии в сетях сократились на 2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в проект «Умный город» обязательно будет включена система видеонаблюдения и, в частности, распознавание лиц. Также в проект войдут мероприятия по обеспечению общественной и экологической безопасности, повышению эффективности ЖКХ и внедрение онлайн-технологий.

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