В ЦБ ответили на сообщения о допконтроле по нестандартным валютным сделкам

Москва, , 14:24 — REGNUM Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор будет обязывать участников рынка информировать регулятор о всех нестандартных сделках с валютой на бирже, сообщает 4 декабря РИА Новости.

По его словам, ЦБ может начать расследование нестандартного поведения, но лучше, когда участники рынка сами будут информировать регулятор об этом, поскольку тогда снижаются «издержки на расследование».

«Я не уверен вообще, что формат «должны» правильный. Скорее, это будет формат «рекомендуем», — заявил Швецов.

Напомним, ранее заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис заявила, что ЦБ РФ проинформировал о возможном введении дополнительного контроля за крупными сделками на финансовых рынках.

Кроме того, о создании Центробанком «канала коммуникации» на валютном рынке для того, чтобы получать данные о крупных финансовых сделках, сообщало Reuters со ссылкой на источники.

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