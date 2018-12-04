В проект «Умный город» войдет система распознавания лиц

Москва, , 14:11 — REGNUM В проект «Умный город» обязательно будет включена система видеонаблюдения и, в частности, распознавание лиц. Она будет введена для обеспечения безопасности граждан, сообщали в Минстрое РФ.

Кроме обеспечения безопасности система распознавания лиц поможет в поиске пропавших людей. Отмечается, что система может анализировать состояние дорог, зданий и обнаруживать аварии на коммунальных объектах.

Технология распознавания лиц активно реализуются за рубежом. В России пилотные проекты начинают внедряться в Москве и Санкт-Петербурге.

Также в проект «Умный город» войдут мероприятия по обеспечению общественной и экологической безопасности, повышению эффективности ЖКХ и внедрение онлайн-технологий.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице завершатся работы по созданию системы распознавания лиц. По его словам, в некоторых районах и станциях метро уже прошёл пилотный проект, удалось задержать десятки преступников.

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