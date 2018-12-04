После майдана перевалка груза в портах Мариуполя и Бердянска упала вдвое

Киев, , 14:04 — REGNUM За последние пять лет перевалка грузов в портах Мариуполя и Бердянская упала в два раза, до 8,9 млн тонн, заявили в пресс-службе администрации морских портов (АМП) Украины, сообщил 4 декабря официальный сайт ведомства.

Чиновники винят в своих бедах войну в Донбассе, строительство Керченского моста и «безосновательные задержки судов» со стороны России.

При благоприятной ситуации азовские порты способны нарастить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год, отметили в АМП.

Напомним, порт Бердянска был вынужден перейти на четырёхдневную рабочую неделю из-за отсутствия работы.

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Напомним, по данным украинской стороны, в Керченском проливе скопилось 170 судов.

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