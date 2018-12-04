На развитие горных районов Чечни направят почти 230 млн рублей

Грозный, , 13:59 — REGNUM В развитие горных территорий пяти районов Чечни могут вложить до 230 млн рублей. Денежные средства будут направлены до 2020 года. В Веденском, Итум-Калинском, Ножай-Юртовском, Шатойском и Шаройском районах будут реализовываться 68 проектов, которые были одобрены в ходе заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, пишет ИА «Грозный-информ».

При реализации отобранных проектов будет создано 286 рабочих мест, сообщили в минфине Чечни. Минэкономразвития республики было поручено включить инвестпроекты в программу развития горных районов. Контроль за их реализацией и их сопровождение будут осуществлять заинтересованные органы исполнительной власти.

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Напомним, в январе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале интенсивного развития горных территорий. Он призвал в кратчайшие сроки создать программу их поэтапного развития, которая будет включать строительное, сельскохозяйственное и туристическое направления.

«В горах сосредоточен огромный потенциал, который нужно рационально использовать», — заявил чеченский лидер.