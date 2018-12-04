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Глава Приморья попросил Шойгу помочь с водоснабжением

Экономика

Перебои с водой существуют в трех селах края

Владивосток, 4 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Жители нескольких населенных пунктов в Приморском крае нуждаются в бесперебойной подаче воды. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу помочь решить эту проблему.

На селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Кожемяко отметил, что граждане обращаются к властям из-за перебоев с водой в селах Сергеевка, Барано-Оренбургское, Воздвиженка.

Глава Минобороны пообещал в ближайшее время направить в регион своего заместителя. Он должен рассмотреть и другие вопросы — не только касающиеся ЖКХ, сказал Шойгу.

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Обеспечение населения чистой водой
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