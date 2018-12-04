Голодец: на Новый год Карачаево-Черкесию посетят более 120 тыс. туристов

Черкесск, , 13:29 — REGNUM В правительстве РФ спрогнозировали увеличение числа туристов на внутренних направлениях. Больше всего жителей России на предстоящие новогодние каникулы побывает в Сочи и на курортах Карачаево-Черкесии. Об этом 3 декабря в ходе совещания по развитию туризма под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, Карачаево-Черкесию посетят более 120 тыс. туристов. Почти в три раза больше — около 350 человек следует ожидать в Сочи. В целом же во время школьных каникул ожидается, что «число туристов на российских курортах превысит 7,7 млн человек», что является, по словам вице-премьера, историческим рекордом.

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Как сообщало ИА REGNUM, рост турпотока в Карачаево-Черкесию в 2018 году составил 10% по сравнению с 2017 годом. За девять месяцев курорты республики посетили 1,1 млн человек. По итогам года ожидается, что общее число гостей республики достигнет 1 млн 350 тыс. человек.

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