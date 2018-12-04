Почему власти РФ не желают отрегулировать деятельность коллекторов?

Москва, , 13:21 — REGNUM Государство знает, какими проблемами для населения порой оборачивается деятельность коллекторов, но не хочет до конца отрегулировать эту сферу отношений. Об этом 4 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

«Государство знает, но не хочет до конца отрегулировать эту сферу отношений, — сказал Широков. — Потому что в первую очередь надо решить вопросы, связанные с доходностью населения: пенсии, заработные платы, чтобы люди не обращались за мелочью. Ведь человек, когда приходит за мелочью, он даже не понимает, что он потом не отдаст эту мелочь, которая нарастает до 800%. Люди-то живут сегодня. И они хотят сегодня лечиться, есть, покупать. У нас закредитовано всё население в РФ».

Отвечая на реплику, что во всём мире дела обстоят похожим образом, он отметил, что во всём мире есть и доходные системы, а в РФ людей не спрашивают, «какие ты имеешь доходы?».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на «Ъ», в РФ взиманием долгов с населения по оплате жилищно-коммунальных услуг могут начать заниматься коллекторские агентства. Возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения образовавшейся задолженности за «коммуналку» рассматривают уже несколько компаний, в частности «Мосэнерго» и «Росводоканал».

Также отметим, что только за первый квартал 2018 года, по данным Росстата, задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3% и достигла 1,4 трлн рублей. Так, за воду граждане и юрлица задолжали 86 млрд рублей, за электричество — 247,5 млрд рублей, за газ — 195,2 млрд рублей, за тепло — 569,3 млрд рублей.

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