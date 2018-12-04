«Экономика диктует»: о росте числа детей с инвалидностью

Барнаул, , 13:19 — REGNUM Закономерность, при которой в России отмечается рост числа детей с инвалидностью, действительно имеет место быть, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главного педиатра РФ Александра Баранова о том, что наличие в стране 700 тыс. инвалидов детства и ещё около 3 млн детей — в группе риска по инвалидности — объясняется снижением младенческой смертности, эксперт, в частности, пояснил:

«К сожалению, такая закономерность имеет основание — успехи медицины по выхаживанию 500-грамовых новорожденных или травмированных, или имеющих врожденную предрасположенность к заболеваниям. Но тем не менее есть и противоположные тенденции, благодаря достижениям медицины, в том числе и расширение показаний к кесаревому сечению.

Поэтому здесь надо просто сопоставлять эти тенденции в конкретном регионе и при конкретных патологиях. Так, классический пример — когда по наследству передается предрасположенность к сахарному диабету — число больных растет. Но здесь возникают проблемы увеличения финансирования на медикаменты, на материалы, а без присвоения степени инвалидности, финансисты не понимают таких расходов.

Так что здесь вплетаются и финансовые аспекты. Но реально, когда-то мы анализировали экономическую эффективность медицинских систем и обнаружили, что иногда экономика диктует, что инвалиды «не выгодны». Но здесь уже встает вопрос в другой плоскости — «этика». Правда, в истории человечества были и противоположные воззрения — евгеника, когда медики считали, что таких ущербных детей-инвалидов не надо спасать. Но это уже другая идеология, которую относят к общему термину — «фашизм».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что увеличение числа детей с инвалидностью связано со снижением детской смертности, заявил ранее главный педиатр РФ Александр Баранов. По его словам, детям, которые раньше умирали, в последние годы удаётся сохранить жизнь. Но при этом иногда не сохраняется их здоровье.

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