В Новосибирске введена вторая очередь тепличного комбината за 1,8 млрд

Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 4 декабря, открылась вторая очередь тепличного комбината «Толмачёвский». Он предназначен для производства овощной продукции защищенного грунта. Проектная мощность 2,5 тыс. тонн продукции в год. По мнению региональных властей, расширение инновационного тепличного производства позволит обеспечить новосибирцев всесезонной овощной продукцией. Кроме того, в ходе реализации проекта будет создано 52 новых рабочих места.

На площадке тепличного комбината побывали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Для Новосибирской области этот проект имеет огромное значение. Это — увеличение поступления налогов, организация новых высокотехнологичных рабочих мест, поступление инвестиций в регион, повышение производительности труда самыми современными методами. Следствие этого — улучшение благосостояния наших жителей — как сотрудников предприятия, так и граждан, покупающих свежую продукцию, выращенную на новосибирской земле», — сказал глава региона.

По прогнозам, по итогам 2018 года благодаря развитию тепличных хозяйств регион закроет свои потребности в овощах закрытого грунта на 52%. Второй тепличный комплекс выйдет на проектную мощность в январе 2019 года. Власти рассчитывают за счёт него довести этот показатель до ста процентов по ассортименту выращиваемых овощей. Кроме того, планируется расширить поставки новосибирской продукции в другие регионы Сибирского федерального округа.

Агрокомплекс существует с 2012 года. В составе первой очереди функционируют теплицы на площади 2,6 га, производится 1,8 тыс. тонн свежих овощей (томат, огурец, зелень) круглый год. Есть овощехранилище мощностью 10 тыс. тонн закладки овощей, оборудованное современными системами хранения.

На предприятии используются автоматическая система создания микроклимата, поддерживающая необходимую температуру и влажность, капельная система полива для подкормки растений и система досвечивания.

Отметим, что с 2010 года тепличные хозяйства в Новосибирской области строит управляющая компания «Столичные овощи». Восемь лет назад она начала реализацию однотипных инвестиционных проектов — теплицы закрытого грунта.

Строительство тепличного комбината «Новосибирский» завершено в 2012 году. Общая площадь теплиц составляет 17,2 га. Фактический объём инвестиций — 1 896 млн рублей, создано 314 рабочих мест. Предприятию оказана господдержка на сумму 472,7 млн рублей.

Завершается строительство второго тепличного комбината «Толмачёвский» со вводом второй очереди. Капитальные затраты составили 4 млрд рублей, в том числе на строительство второй очереди — 1,8 млрд рублей. Объём государственной поддержки — 819,5 млн рублей, из них из федерального бюджета — 491,8 млн рублей из областного — 327,7 млн рублей. Первая очередь введена в ноябре 2016 года.