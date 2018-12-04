Инвесторам игорных зон возместят ущерб

Москва, , 13:02 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на возмещение ущерба инвесторам в ситуациях, когда игорная зона ликвидируется, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Авторы инициативы предлагают ввести механизм компенсации инвесторам в случае, если они вложили средства в одну из четырех игорных зон РФ, но она была ликвидирована или ее границы были изменены.

Документ также уточняет, что принимать решение о территориальных изменениях или закрытии игорной зоны будет правительство. В то же время срок ликвидации игорной зоны или изменения ее границ не должен составлять менее трех лет с момента принятия решения.

При этом получить компенсации инвесторы смогут только в случае, если она ликвидируется или ее границы видоизменяются менее, чем через 10 лет после ее создания. Если же этот срок прошел, то возместить свои средства инвесторы не смогут. Однако следует учитывать, что все четыре игорные зоны в РФ были созданы в 2009 году. Речь идет об «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирской монете» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» в Калининградской области.

Напомним, с 1 января 2019 года прекращает свою работу первая в России игорная зона «Азов-Сити», ее ликвидация связана с открытием казино в Красной поляне.