Смоленская область: Десногорский полимерный завод расширяет производство

Смоленск, , 12:58 — REGNUM Производство многослойной барьерной пленки на основе полиамида запустил Десногорский полимерный завод (Смоленская область). Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба администрации области. Многослойная полиамидная барьерная пленка предназначена для вакуумной и газомодифицированной упаковки продуктов питания. Основными потребителями продукции завода станут предприятия-переработчики мясных и рыбных продуктов, причем не только из Смоленской области, но и других регионов.

В новое производство было инвестировано 366 млн рублей, в том числе 150 млн предоставил предприятию Фонд развития промышленности (ФРП). На эти средства был построен новый цех и закуплена производственная линия. Благодаря новому оборудованию вырастет и качество продукции, и объемы производства — с 3,6 до 4,8 тыс. тонн в год.

«В целях развития промышленного комплекса региона мы внедряем новые системные подходы к инструментам промышленной политики. Работа ведется одновременно по нескольким направлениям. Одно из них — взаимодействие с Фондом развития промышленности. И плоды этого сотрудничества очевидны для смоленских предприятий, которые ежегодно получают льготные займы на реализацию своих проектов. Между тем, чтобы придать дополнительный стимул развитию не только крупных, но средних и малых промышленных предприятий, мною в феврале подписано распоряжение, наделяющее областной фонд поддержки предпринимательства функциями областного фонда развития промышленности», — прокомментировал губернатор Алексей Островский.

Он отметил, что это решение позволит привлечь в регион дополнительное федеральное софинансирование в размере 70% от суммы займа и предоставлять льготное финансирование по ставке 5% годовых для промышленных предприятий.