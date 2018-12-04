Потребление энергии в ЕЭС России в ноябре увеличилось на 2%

Москва, , 12:50 — REGNUM Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России (АО «СО ЕЭС») в ноябре 2018 года составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 2% превышает показатель октября, сообщает 4 декабря пресс-служба предприятия.

Энергопотребление в ноябре текущего года в целом по России составило 96,1 млрд кВт•ч, что так же на 2% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Отмечается, что выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2018 года составила 97,9 млрд кВт•ч, что на 2,8% больше выработки в ноябре 2017 года.

Указанный рост показателей энергетики связывают с более низкой среднемесячной температурой воздуха. В ноябре этого года ее значение составило — 4,4°С, что на 2 °C ниже, чем в ноябре прошлого года. Показатели приведены по оперативным данным АО «СО ЕЭС».

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