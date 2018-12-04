В Казахстане подорожает российский бензин

Астана, , 12:50 — REGNUM В 2,3 раза поднял Казахстан ставку акциза на импортный бензин. В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей). Постановление вступает в силу через 10 календарных дней со дня официального опубликования.

Проект постановления об изменении акцизов был выложен выложен на общественное обсуждение на сайте egov. kz еще в июне. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия литр импортного бензина подорожает почти на 5 тенге (почти на рубль).

По состоянию на 14 мая 2018 года на внутреннем рынке Казахстана был профицит бензина Аи-92, запасы которого составили 284,9 тысячи тонн. Поднятием акциза на импорт чиновники надеялись сделать казахстанский бензин более востребованным.