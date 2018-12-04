Рост цен на нефть не выгоден США — эксперт

Москва, , 12:26 — REGNUM Нефть дорожает на фоне сделанных заявлений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и президента РФ Владимира Путина на саммите G-20 о намерениях в 2019 году продолжить сотрудничество по стабилизации нефтяного рынка, то есть продолжить сокращать добычу нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«Так как сейчас на мировом рынке произошёл переизбыток нефти, то в каких объёмах будет происходить сокращение, решаться будет на встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 6 декабря. Будут ли участники ОПЕК выполнять данное соглашение и насколько сокращение добычи повлияет на мировые цены, пока неизвестно», — отметил эксперт.

Пока США активно добивались и добиваются дальнейшего снижения цены на нефть, и вряд ли они просто так отдадут инициативу повышения нефтяных котировок на мировых рынках. Администрация президента Дональда Трампа задействует все рычаги воздействия на Саудовскую Аравию, Россию и другие страны — экспортёры нефти, чтобы роста цены на нефть не произошло.

«Поэтому в ближайшее время максимально можно будет ожидать движение цены на нефть марки Brent к уровню $65 за баррель, но нисходящий тренд, скорее всего, продолжится, и уровень $55 за баррель не за горами», — полагает Лисицын.

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