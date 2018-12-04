Укрепление рубля носит эмоциональный характер — эксперт

Москва, , 12:14 — REGNUM На открытии торгов 3 декабря национальная валюта отметилась резким ростом. Так за первые пять минут рубль укрепился по отношению к доллару США более, чем на 1% (до 66 руб. 19 коп. за доллар). Это произошло на фоне фронтального ослабления американской валюты на мировом рынке, вызванном, главным образом, результатами переговоров между Россией и Саудовской Аравией, а, также, между США и Китаем на полях саммита G-20 в Аргентине, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«В то же время следует отметить, что падение доллара, и укрепление рубля носили временный, эмоциональный характер. «Долгоиграющие» негативные факторы, действующие против рубля, сохранились и продолжат усиливаться. Никуда не делась угроза введения в начале 2019 года «адского» пакета санкций со стороны США. Американцы обещают впредь ужесточать их (санкции) каждый месяц-два», — отметил эксперт.

Глобальная нисходящая коррекция по нефти, вызванная превышением мирового предложения над снижающимся спросом, продолжится, как только станет понятно, что выход Катара из ОПЕК никак не скажется на объёмах поставок, и торговая война между США и Китаем, поставленная на паузу на 90 дней, продолжится с новой силой, поскольку цель Штатов — не сколько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая.

«На сегодня, 4 декабря, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала открытие с небольшим (20−30 копеек) ценовым разрывом вниз, потом стабилизация (скорее всего не ниже, чем 66,20 руб. за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление психологически важного уровня 66, 70 руб. за доллар и постепенное восстановление к максимумам 30 ноября, расположенным в районе отметки 67,18.

Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 67, 50 руб. за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится», — считает Перекальский.

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