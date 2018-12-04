Банк Barclays уходит из Литвы

Вильнюс, , 11:52 — REGNUM

Технологический центр британского банка Barclays прекращает свою работу в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 декабря. Об этом говорится в официальном заявлении компании. 460 рабочих мест будут перенесены в индийскую компанию HCL Technologies, которая пришла в Литву в 2016 году. Остальные почти 500 рабочих мест будут ликвидированы.

Barclays торжественно открыл свой технологический центр в 2010 году. На церемонии присутствовала президент Даля Грибаускайте, которая говорила, что приход такого гиганта в Литву знак, что страна подходит для инвестиций и открытию центров трансатлантических компаний. Сам Barclays в Вильнюсе для своих нужд в центре города построил небоскрёб.

В те годы этот центр в Вильнюсе стал одним из четырёх для компании — первые три были открыты в самой Великобритании, Сингапуре и Индии.