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Убирать центр Ярославля будет «Яравтодор»

Экономика

Вместо московской компании

Убирать центр Ярославля будет «Яравтодор»
Ярославль

Ярославль, 4 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  «Городское спецавтохозяйство» Ярославля заключит договор субподряда на уборку центральных Кировского и Ленинского районов с ООО «Яравтодор». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Контракт на содержание улиц центра в 2018—2020 годах будет заключен на сумму 71,8 млн рублей. Работы были выставлены на электронный аукцион, на него заявился только «Яравтодор». В итоге комиссия приняла решение заключить с ним договор как с единственным поставщиком.

Ранее по инициативе мэрии был расторгнут контракт с московской компанией «Спецстройинж», которая убирала Ленинский и Заволжский районы. Власти заявили, что у нее не хватает техники.

«Яравтодор» связывают с известным ярославским бизнесменом Вагинаком Погосяном.

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Городское благоустройство
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