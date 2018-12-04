113 млн долгов в ЖКХ: МУП в Новочебоксарске обанкротилось, создано ООО

Чебоксары, , 11:43 — REGNUM Некогда одно из крупнейших предприятий в ЖКХ чувашского Новочебоксарска — муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска» (МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарск»), которой предрекали банкротство, признано несостоятельным. В период наблюдения в реестр были включены требования кредиторов на сумму около 113,5 млн рублей, долги не были погашены «даже частично», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. За два года до банкротства МУП, когда ситуация на предприятии стала усложняться, управлением имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска учредило ООО.

С заявлением о несостоятельности МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарск» обратилось в суд ПАО «Т Плюс». 20 июня 2018 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и ведении в отношении него конкурсного производства.

Суд поддержал ходатайство: 22 ноября 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 15 мая 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (г.Москва) Роман Засядько.

«В период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в общем размере 113 461 369 рублей 32 копейки. В ходе процедуры наблюдения требования кредиторов должником не погашены даже частично. Из анализа финансового состояния должника следует, что восстановление платежеспособности должника невозможно, имеется возможность покрытия судебных расходов и вознаграждения арбитражному управляющему за счёт средств должника», — говорится, в частности, в судебном документе.

Согласно документам, после определения о признании должника банкротом в реестр требований кредиторов решением суда включены требования ООО «Ремэкс-Плюс» на 177 812 рублей 93 копеек и 1 076 195 рублей 26 копеек долга (в третью очередь). Заявления о включении в реестр требований кредиторов продолжают поступать.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» создано в 2005 году, уставной фонд — 5 218 644 рубля, учредителем является администрация Новочебоксарска. Правопредшественником является муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Жильё». В 2016 году было издано постановление администрации Новочебоксарска о начале реорганизации юридического лица в форме присоединения к другому юрлицу.

Примечательно, что ООО «Ремэкс-Плюс» создано в 2016 году, единственным учредителем является управление имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска. Уставной капитал компании — 1 281 300 рублей.

Напомним, ранее Новочебоксарск сотрясали скандалы в связи с деятельностью управляющей компании «Новэк», которая обслуживала около половину жилищного фонда в городе. Вторым основным участником рынка являлось МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска». Частная компания ушла с рынка после череды уголовных дел на бывших руководителей УК.