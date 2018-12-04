«Транснефть» выделит 1,5 млрд рублей на российские школы

Москва, , 11:41 — REGNUM Предварительные итоги реализации корпоративной благотворительной программы развития школьного образования в 2018 году подвели специалисты компании ПАО «Транснефть», сообщает 4 декабря пресс-служба предприятия.

Объем средств, направленных оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов по корпоративной программе, составил 392,2 млн рублей в 2017—2018 гг. В следующем году на финансирование развития школьного образования в РФ компания направит 1117,15 млн рублей.

«Всего за трехлетний период 2017—2019 годов финансирование корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» составит 1509,4 млн рублей (в том числе 953,7 млн рублей — оснащение школ и 555,7 млн рублей — проведение ремонтов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация корпоративной благотворительной программы развития компании «Транснефть» позволит повысить уровень качества школьного образования по точным дисциплинам и приобрести ученикам набор базовых знаний для поступления в учреждения профессионального образования технических направлений подготовки.

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