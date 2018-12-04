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Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога

Экономика

Указанным налогом могут быть обложены как авиаперевозки, так и перевозки крупнотоннажными судами

Копенгаген, 4 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов. Об этом сообщили в ежегодном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank.

В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году. По мнению экспертов онлайн-банка, налогом могут быть обложены как авиаперевозки, так и перевозки крупнотоннажными судами, а ставка налога будет зависеть от объемов выбросов в атмосферу углекислого газа.

Следует добавить, что ежегодные «предсказания» экспертов Saxo Bank касаются маловероятных сценариев развития событий, которые, однако, способны серьезно повлиять на мировые финансовые рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года датский инвестиционный онлайн-банк Saxo Bank опубликовал ежегодный прогноз, согласно которому цена на нефть в 2016 году может вырасти до $100 за баррель.

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Глобальное потепление
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