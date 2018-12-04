Разработчики новой игры по The Walking Dead пытаются спасти компанию

Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Компания-разработчик Starbreeze подала заявку на реконструкцию в окружной суд Стокгольма. Такая мера может временно оградит компанию от выплаты долгов, сообщается на сайт Starbreeze.

По словам представителей компании, они решили подать заявку на реконструкцию из-за нехватки обращаемых средств. В Starbreeze надеются, что эта мера позволит разработать новые финансовые решения и внести необходимые изменения в существующие. Руководство компании пообещало, что продолжит исправно выплачивать заработную плату своим сотрудникам.

Напомним, что финансовые трудности компании начались с выхода игры Overkill’s The Walking Dead. Проект не оправдал ожиданий разработчиков, его раскритиковали игроки и критики. После релиза игры акции компании сильно упали в цене. Игру почти сразу после выхода стали продавать со скидкой, что редко встречается в игровой индустрии.

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