Японские специалисты поделились опытом с калужскими промышленниками

Калуга, , 11:34 — REGNUM В Калуге состоялся образовательный семинар для промышленных предприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря в калужской областной Торгово-промышленной палате, которая вместе с региональным правительством и японской ассоциацией РОТОБО выступила организатором мероприятия, перед представителями производственных компаний области выступили известные специалисты по кайдзен (система непрерывного улучшения производства).

Ведущим спикером семинара стал вице-президент компании «Тойота Инжиниринг» Кацухико Судзуки, которого считают основателем «Производственной системы Тойота» (TPS), получившей мировую известность.

«Сегодня все регионы, а особенно представители бизнеса, заинтересованы в усваивании и применении у себя передового опыта японских компаний. Их опыт себя оправдал, и позволил Японии очень быстро стать одним из самых высокоразвитых государств мира с современной передовой экономикой», — отметил, обращаясь к организаторам и участникам семинара, губернатор области Анатолий Артамонов.

Напомним, программы по диагностике производительности российских предприятий и подготовке кадров в смежных отраслях утверждены между Россией и Японией на правительственном уровне. Ассоциация РОТОБО в 2017—2018 годах организовала посещение свыше 20 предприятий в различных регионах РФ, а также семинары в Самарской, Московской, Ульяновской областях, Татарии и Екатеринбурге. Рекомендации экспертов и локальное внедрение кайдзен способствовали позитивным изменениям в компаниях: рост производительности труда и снижение дефектности изделий привели к повышению доходности и общему оживлению экономики регионов.

В рамках сотрудничества российские предприятия активно изучали японские наработки. За полтора года представители 40 региональных компаний выезжали на ознакомительные стажировки в Японию, посещали производственные площадки компаний-лидеров рынка, участвовали в семинарах-практикумах. Партнёрами программы диагностики и стажировок российских специалистов стали более 50 японских компаний, индустриальных лидеров: Toyota Motors, Kawasaki Робоцентр, Yasukawa Electric, Hitachi Hi-Tech, Fujikura, Yamazaki Mazak и другие.

Напомним, РОТОБО — это японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (Токио, Япония) основана в 1967 году (в то время — Японская ассоциация по торговле с СССР и Восточной Европой). Ассоциация РОТОБО имеет статус «юридического лица на службе общественным интересам». Под руководством министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) осуществляет деятельность в интересах делового сотрудничества Японии и России.