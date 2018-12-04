Власти Москвы отказали в реконструкции здания из-за плотности застройки

Москва, , 11:33 — REGNUM Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала инвестору в реконструкции здания в Центральном административном округе, сообщили журналистам 4 декабря в Стройкомплексе Москвы.

Объект расположен в районе Замоскворечье по адресу улица Кожевническая, владение 1Б, строение 2. Его площадь составляет 459,5 квадратных метров, но в результате реконструкции она должна была увеличиться до 1,5 тысяч квадратных метров за счёт технического подполья и чердачного пространства.

«В обновленном здании планировалось разместить объект бытового назначения. Однако Градостроительно-земельная комиссия не согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, в реконструкции здания было отказано из-за высокой плотности застройки в этом районе.