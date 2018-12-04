В России запрещаются ставки в детском спорте

Москва, , 11:33 — REGNUM Закон о запрете букмекерских ставок на результаты официальных детско-юношеских спортивных соревнований и других правилах ставок на спорт, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Теперь центры учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) при букмекерских конторах или тотализаторах, а также и сами букмекеры и тотализаторы получат запрет на заключение пари на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Кроме того, закон также прописывает, что организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах должны будут информировать профессиональную спортивную лигу о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на официальные спортивные соревнования. Саморегулируемая организация букмекеров должна будет ежеквартально не позднее 30-ти дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчета целевых отчислений, представлять в Минспорт РФ и Федеральную налоговую службу информацию о принятых ставках, в том числе интерактивных, на официальные спортивные соревнования.

При этом спортивные федерации должны будут размещать на своих сайтах перечень заключенных соглашений с букмекерами и информацию об общей сумме средств, полученных ими в виде целевых отчислений от азартных игр за год.