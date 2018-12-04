Танзания призывает Китай инвестировать в свою экономику

Додома, , 11:29 — REGNUM Министр промышленности, торговли и инвестиций Джозеф Какунда рассказал 30 крупным китайским инвесторам о возможных капиталовложениях и призвал их вкладывать в заводы, чтобы повысить стоимость товаров, произведенных внутри страны. Это поможет Танзании экспортировать свои товары вместо того, чтобы ввозить их.

Министр Какунда выступил с этой речью на конференции в Дар-эс-Саламе 3 декабря, в которой участвовали 30 бизнесменов из Китая. Основной целью конференции стало стимулирование инвестирования и развитие торговли.

«Танзания импортирует больше товаров из Китая, чем экспортирует другим странам, мы надеемся, что ваши инвестиции помогут повысить стоимость производимых товаров», — сказал министр Какунда на открытии конференции.

Он также отметил, что капиталы из Китая стоят во главе инвестиций в Танзанию.

«Мы достигли уровня инвестирования, эквивалентного 5.8 биллионам долларам США, и так как Танзания все ещё больше импортирует из Китая, чем сама производит, мы приглашаем всех инвесторов вкладываться в строительство заводов, чтобы наше производство в конце концов смогло экспортировать в Китай и другие страны», — сказал министр.

Также он отметил, что эта встреча имеет огромное значение, ведь она помогла встрече крупных бизнесменов и китайских инвесторов.

Про инвестирвание в сельскохозяйственный сектор министр Какунда отметил существование необходимости, так как цена на некоторые сельскохозяйственные культуры все ещё не выросла.

Об инвестиционной среде министр Какунда подтвердил, что, несмотря на страх некоторых инвесторов, условия продолжают улучшаться.

Также он рассказал инвесторам о сайте «business portal», на котором после регистрации будут доступны все товары, производимые в Танзании и облегчит инвестирование.

Ранее посол Китая в Танзании Ванг КЕ поблагодарил правительство за принятые меры и внимание к проблемам инвесторов, сообщает газета Nipashe.