В России вышел в свет энциклопедический словарь «Туризм»

Москва, , 11:16 — REGNUM В России издан энциклопедический словарь «Туризм», который предназначен для всех категорий читателей. Представление словаря состоялась в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Лихачёва, сообщили в Ростуризме.

В Российский энциклопедический словарь «Туризм» вошли 3115 статей и терминов, отражающих туристские и паломнические путешествия. Также в издании собраны статьи, посвященные туризму и вопросам культуры, экономики, права, гостиничного хозяйства, и другим направлениям туризма.

По словам главного составителя энциклопедического словаря Сергея Житенёва, энциклопедия, должна и будет развиваться. Появляются новые термины, виды и направления развития туризма, поэтому она будет дополняться.

Российский энциклопедический словарь «Туризм» готовился около 10 лет научными коллективами из Института Наследия, Международной общественной туристской академии (МТА) и нескольких регионов России.

Читайте также: Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года Ростуризм представил концепцию туристического бренда России. Это динамичный визуально-смысловой видеоролик, в котором в символической форме отражены конкурентные преимущества РФ как места отдыха и путешествий.

Подробнее: Ростуризм представил «Туристический бренд России»