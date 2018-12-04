Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении МРОТ

Москва, , 11:15 — REGNUM Правительственный законопроект о повышении с 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Уровень МРОТ, действующий сегодня, был установлен 1 мая 2018 года, когда вступил в силу закон, уравнивающий размер МРОТ и прожиточный минимум региона. О необходимости такого уравнивания ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Так, размер минимальной зарплаты сегодня достигает 11,163 тыс. рублей. Если закон будет принят, то с 1 января 2019 года его размер вырастет до 11,280 тыс. рублей, то есть на 117 рублей. При этом, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.