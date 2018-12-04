В России отмечено подорожание новых автомобилей

Москва, , 11:06 — REGNUM С января по октябрь 2018 года в России средняя цена на новую автомашину повысилась на 7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

По сведениям экспертов, средневзвешенная цена новой «легковушки» у российских дилеров составила в 2018 году 1,42 млн рублей. В среднем автомобиль иностранного производства стоит 1,64 млн рублей, в то время как российское авто обходится покупателю в 623 тыс. рублей.

Сообщается, что «рекордсменом» по росту средневзвешенной цены стал китайский автопроизводитель Geely. За десять месяцев 2018 года машины этого бренда подорожали на 43,2%. Авто французского концерна Peugeot стали на 29,2% дороже, японские Infiniti прибавили в цене 21,3%. Машины марок Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford стали в среднем дороже на 10 — 17%.

По сведениям агентства, шесть концернов показали снижение средневзвешенных цен на автомобили. Это китайский Zotye (подешевел на 9,6%), английский Jaguar (-3%), а также японские Subaru (-1,2%) и Honda (-1,1%).