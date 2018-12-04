В Госсобрании Якутии обсуждают межбюджетные отношения с муниципалитетами

Якутск, , 11:07 — REGNUM В Якутии планируется изменить методику распределения субвенций, выделяемых муниципалитетам из регионального бюджета. Внести такие изменения предлагается законопроектом «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов республики отдельными госполномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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Два законопроекта, регулирующих денежные отношения республики с её районами, комитет Ил Тумэн по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации рассмотрел 4 декабря. Законопроект «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов республики отдельными госполномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» был одобрен и рекомендован к принятию на заседании Госсобрания региона. Им предлагается изменить методику распределения субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления из госбюджета для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.

В новой редакции законопроекта общий объём субвенции определяется в зависимости от объёма нормативных затрат местного бюджета городских и сельских поселений на год, а также с учётом налогового потенциала и применением критерия выравнивания финансовых возможностей.

«Ранее мы рассчитывали фонд финансовой поддержки, основываясь на показателях, достигнутых в текущем финансовом году, применяли интегрированный индекс, который устанавливается правительством, исходя из роста цен, — пояснила заместитель министра финансов Надежда Филиппова. — Также учитывались изменения по расходным обязательствам. Сейчас мы предлагаем рассчитывать фонд финансовой поддержки раз в год, исходя из нормативных дотаций, в связи с изменением нормативных затрат без учёта достигнутых показателей. Так, два раза в год, 1 января и 1 июля, утверждаются тарифы за коммунальные услуги, установлены «поселенческие» тарифы, с 1 января будут изменения по монотарифам».

По словам замминистра, в новой редакции законопроекта также меняются минимальные финансовые затраты в связи с изменением полномочий и расходных обязательств. Будет рассчитываться налоговый потенциал муниципалитетов, его будут теперь учитывать не только при распределении первой части дотаций, но и при формировании всего фонда.

«Неналоговые доходы не учитываются. Формирование нормативных затрат даст более реальную картину расходов наших муниципальных образований», — уверена Надежда Филиппова.

На заседании был также поддержан законопроект о внесении изменений в закон «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Якутии». В методику расчёта индекса бюджетных расходов муниципальных образований вводятся два изменения: первый коэффициент — расчёт по удаленности от районного центра, второй коэффициент — по применению электроэнергии.

«Раньше, когда мы рассчитывали индекс бюджетных расходов, применяли также коэффициент по теплоэнергии. По удаленности от районного центра раньше было два показателя влияния: удаленность и численность населения. Для более точных расчётов сегодня мы оставили только приоритетные показатели», — отметила заместитель министра финансов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый в первом чтении бюджет Якутии председатель правительства региона Владимир Солодов назвал очень сложным и напряжённым документом