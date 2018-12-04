На Ямале обеспокоены бедностью и безработицей среди тундровиков

Салехард, , 11:00 — REGNUM Семьи тундровиков — за чертой бедности, а в национальных посёлках растёт количество безработных. На Ямале сформировали «народную программу» повышения благосостояния коренного населения и сохранения экологического баланса. Об этом заявил в ежегодном докладе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 4 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно одному из пунктов данной «народной программы» на Ямале формируют специальный жилой фонд для нуждающихся семей из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Жильё будет предоставляться пенсионерам, ветеранам, инвалидам, которые ранее вели кочевой образ жизни.

Первые квартиры были приобретены в Яр-Сале. В качестве пилотного района в следующем году добавится Тазовский, отметил глава региона.

«При этом нужно честно признать — мы оказались в сложной ситуации, когда экономика оленеводства уже не способна удовлетворить растущие потребности людей. Традиционное хозяйство не приносит коренному населению удовлетворительного дохода, а экологическая ёмкость тундры ограничивает возможности роста поголовья оленей. В результате семьи тундровиков оказываются за чертой бедности, а в национальных посёлках растёт количество безработных», — озвучил Дмитрий Артюхов наболевшую проблему.

На 2019 год глава арктического региона ставит правительству ЯНАО задачу: повысить благосостояние коренного населения и сохранить экологический баланс. Данное направление будет курировать заместитель губернатора Ирина Соколова.