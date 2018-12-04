Ульяновский геопарк «Ундория» претендует на федеральную поддержку

Ульяновск, , 10:37 — REGNUM Ульяновская область будет претендовать на федеральное финансирование по созданию геопарка «Ундория». Заявку планируется на 2019 год направить по национальному проекту «Экология». Соответствующее поручение дал ульяновский губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

По поручению главы региона будет подготовлена заявка на финансирование геопарка «Ундория». Сергей Морозов подчеркнул, что в ближайшее время начнётся разработка проектной документации для строительства нового музея, который войдет в состав геопарка «Ундория». По его мнению, «это серьёзно скажется на развитии туризма и бизнеса» в регионе.

В 2017 году в регионе принято решение о создании геологического парка ЮНЕСКО. Власти поясняют, что геологические объекты региона вместе с объектами археологического наследия, находящимися на территории Волго-Свияжского водораздела в окрестностях Ундор, отвечают критериям ЮНЕСКО для включения территории в сеть Глобальных геопарков. В 2018 году ульяновскому заказнику «Ундория» был присвоен статус геопарка. Тогда глава региона Сергей Морозов отмечал, что создание регионального геопарка является «первым и одним из главных этапов по подготовке заявки от региона и Российской Федерации для включения территории Ундоровского палеонтологического заказника и прилегающих Ундоровских гор в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО». В регионе подчёркивали, что данная процедура позволит в дальнейшем «не только сохранять геологические пласты и содержащиеся в них остатки уникальной палеофауны, но и акцентировать внимание на важности экологического образования». В настоящий момент готовится соответствующий пакет документов в адрес ЮНЕСКО.

Одним из значимых элементов геопарка станет палеонтологический музей общей площадью 1000 кв. метров, новое здание который планируется построить к 2021 году. Сейчас коллекция музея пополняется новыми экспонатами: экспозицией раковин головоногих моллюсков аммонитов, остатками морских рептилий, также размещён один из наиболее полных скелетов эласмозавра, известных в России. Напомним, скелет был найден рядом с посёлком Сланцевый рудник и извлекался несколько лет, к его описанию приступила международная группа учёных.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Федоров отмечает, что сегодня «весь мир учится зарабатывать не только на нефти, золоте и других полезных ископаемых, но и на «каменной истории земли» своих стран. По его словам, «это патриотично и экономически обосновано». Министр также подчёркивает, что, помимо геологических объектов, геопарк «Ундория» содержит «значительный культурный, лечебный и туристический потенциал».