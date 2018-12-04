Вторник, 4 Декабря 2018 года
11:29:35 МСК

Действие лицензий двух частных вузов прекращено Рособрнадзором

Экономика

Основанием послужило решение Арбитражного суда

Москва, 4 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Лицензии двух негосударственных вузов прекращены Рособрнадзором. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба ведомства.

Приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий гуманитарного университета «Академия МНЭПУ» и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия». Основанием послужило решение Арбитражного суда, говорится в сообщении.

Рособрнадзор выдает вузам лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает их права на оказание услуг по реализации образовательных программ. Если лицензия аннулирована, вуз обязан прекратить деятельность.

Оба учебных заведения зарегистрированы в Москве. Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ) был основан в 1992 году, по данным вуза в нем обучаются более 5 тыс. студентов. Семинария «Церковь Божия» существует с 1999 года.

Читайте также: Рособрнадзор лишил аккредитации Южно-Уральский аграрный университет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лишение вузов лицензий и аккредитаций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить