Действие лицензий двух частных вузов прекращено Рособрнадзором

Москва, , 10:32 — REGNUM Лицензии двух негосударственных вузов прекращены Рособрнадзором. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба ведомства.

Приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий гуманитарного университета «Академия МНЭПУ» и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия». Основанием послужило решение Арбитражного суда, говорится в сообщении.

Рособрнадзор выдает вузам лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает их права на оказание услуг по реализации образовательных программ. Если лицензия аннулирована, вуз обязан прекратить деятельность.

Оба учебных заведения зарегистрированы в Москве. Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ) был основан в 1992 году, по данным вуза в нем обучаются более 5 тыс. студентов. Семинария «Церковь Божия» существует с 1999 года.

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