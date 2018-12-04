В Чечне открыт первый завод в технопарке «Казбек»

Грозный, , 10:27 — REGNUM Первый завод на территории инновационного строительного технопарка «Казбек» открыт в Чечне. На нем будут производить известь. Полностью технопарк будет выпускать, кроме этого, блоки и армированные плиты, фиброцементные изделия, сухие строительные смеси.

С запуском производства власти региона связывают надежду на придание мощного импульса строительной сфере. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, общий объём продукции составит более 400 тыс. тонн в год.

Это событие окажет серьёзное влияние на темпы строительства жилья в регионе и на его себестоимость, отметил чеченский лидер. Так, по словам Кадырова, удешевление строительства может составить до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, инновационный строительный технопарк «Казбек» создается в посёлке Чир-Юрт с марта 2013 года, когда был заложен первый камень в его основание. На его площадке будут созданы четыре взаимосвязанных производства современных строительных материалов.

Возводился он на кредитные средства Внешэкономбанка, которые были направлены на приобретение иностранного оборудования, строительство основных производственных объектов. Стоимость проекта — более 8,6 млрд рублей. Поставкой оборудования занимается германская фирма «Верхан».