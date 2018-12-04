Власти Ярославской области увеличат расходы на мелиорацию земель в 15 раз

Ярославль, , 10:57 — REGNUM Правительство Ярославской области в 2019 году хочет увеличить расходы бюджета на мелиорацию земель сельхозназначения в 15 раз по сравнению с 2018 годом — с 2,8 млн рублей до 41,6 млн. Это предполагает одна из поправок в бюджет 2019 года, которые внесены в областную думу губернатором Дмитрием Мироновым.

Чем обусловлен такой рост и сами траты из бюджета средств на мелиорацию непонятно. Обычно мелиорация, то есть осушение заболоченных или обводнение засушливых земель применяется при нехватке земли. В Ярославской области такой нехватки нет. По официальным данным из 720 тысяч гектаров пашни в настоящее время используется меньше половины, остальные земли пустуют.

ИА REGNUM пыталось выяснить, на что именно тратились в 2017 и 2018 году субсидии, выделяемые хозяйствам на мелиорацию. Ответ был предельно расплывчатым.

В 2017 году культуртехнические работы на мелиорируемых землях проводились в Даниловском, Мышкинском, Борисоглебском и Ярославском районах. В 2018 году — в Даниловском, Ростовском и Ярославском районах», — говорится в ответе департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Что именно и где осушили, какой от этого получен эффект, в департаменте не сообщили. Ранее ИА REGNUM пыталось получить в региональном правительстве и информацию о средствах, выделяемых из бюджета области на ввод в оборот земель сельхозназначения. Эти субсидии также выросли многократно. Узнать, какие именно хозяйства получили бюджетную поддержку, действительно ли на брошенных полях теперь зреет урожай, не удалось. Чиновники сообщили, что данная информация является конфиденциальной.

ИА REGNUM усомнилось в этом и направила запрос в прокуратуру, которая подтвердила, что «довод о ненадлежащем рассмотрении редакционного запроса информационного агентства ИА REGNUM нашел свое подтверждение», в связи с чем директору департамента АПК внесено представление.

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