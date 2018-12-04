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Глава Ямала заявил об избыточных проверках бизнеса налоговиками

Экономика

Губернатор ЯНАО упрекнул органы ФНС в гнёте малого и среднего бизнеса

Салехард, 4 декабря 2018, 10:15 — REGNUM  Налоговый гнёт предпринимателей тормозит развитие экономики Ямала. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе 4 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избыточные проверки со стороны налоговых органов привели к тому, что ямальские предприниматели зачастую меняют место регистрации, а регион теряет поступления в бюджет.

«Эту ситуацию мы должны изменить. Поручаю своему заместителю Александру Калинину провести соответствующую работу», — заявил Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО отметил, что реализация крупных проектов на Ямале создаёт новые возможности для предпринимателей. И необходимо уже сейчас прорабатывать условия, в том числе и льготного кредитования, при которых малый и средний бизнес сможет активней включиться в мегапроекты.

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Малый бизнес
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