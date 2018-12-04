Глава Ямала заявил об избыточных проверках бизнеса налоговиками

Салехард, , 10:15 — REGNUM Налоговый гнёт предпринимателей тормозит развитие экономики Ямала. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе 4 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избыточные проверки со стороны налоговых органов привели к тому, что ямальские предприниматели зачастую меняют место регистрации, а регион теряет поступления в бюджет.

«Эту ситуацию мы должны изменить. Поручаю своему заместителю Александру Калинину провести соответствующую работу», — заявил Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО отметил, что реализация крупных проектов на Ямале создаёт новые возможности для предпринимателей. И необходимо уже сейчас прорабатывать условия, в том числе и льготного кредитования, при которых малый и средний бизнес сможет активней включиться в мегапроекты.