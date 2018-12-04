Мыши могут стать напастью для населения Оренбуржья в 2019 году

Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области специалисты дают неблагоприятный прогноз относительно численности грызунов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона. Из-за благоприятствующей мышам погоды их численность может значительно вырасти.

На протяжении последних лет осенняя и зимняя погода не давала грызунам возможности для усиленного размножения. Однако осенью 2018 года погодные условия позволили мышам чувствовать себя комфортно.

Анализ ситуации на сельскохозяйственных угодьях показал, что средняя численность по всем 34-м районам области составила 7,8 жилых нор на один гектар. Максимальная численность — 40 жилых нор на 1 гектар — выявлена в Бузулукском районе при обследовании площади до 5 гектаров. Стоит отметить, что порог вредоносности составляет от 50 до 100 жилых нор на один гектар. Пока ситуацию в регионе называют благополучной.

«Но если до конца года на полях не будет ни оттепели, ни дождя с мокрым снегом, тогда грызуны спокойно переживут зиму и могут увеличить свою популяцию. И уже с началом весны крестьянам, фермерам и садоводам придётся столкнуться с грызунами», — подчеркнули в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Грызуны плодовиты при достаточном питании и благоприятных погодных условиях. В течение года их численность в одном ареале увеличивается в несколько раз, при этом мыши объедают надземные и подземные части растений, нанося урон аграриям.

С наступлением холодов грызуны мигрируют ближе к складам и населенным пунктам, тем самым создавая угрозу жизнедеятельности и здоровью человека. Одна мышь может уничтожить в год до 6 кг крупы, а крыса до 12 кг. Грызуны наносят ущерб сельхозтехнике, повреждая ремни и проводку. Кроме этого, мыши являются переносчиками опасного заболевания — геморрогической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Напомним, за девять месяцев 2018 года в Оренбуржье отмечен всплеск заболеваемости «мышиной лихорадкой».

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